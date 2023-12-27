7 унікальних новорічних традицій з усього світу: від палаючих опудал до розбивання гранатів

Як святкують Новий рік інші країни - цікаві новорічні традиції зі всього світу

У світі з'явилося чимало різних новорічних традицій – креативних, культурно унікальних та цікавих. Дехто розбиває гранати, розводить вогнища, а хтось – випікає хліб.

Видання Best Life розповідає про цікаві культурні традиції інших народів щодо святкування Нового року. Про деякі з них ви могли навіть не чути.

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1. Данія: Розбиваємо тарілки

У Данії люди пишаються кількістю розбитого посуду під дверима до кінця новорічної ночі. Ця датська традиція кидати порцеляною у двері своїх друзів і сусідів напередодні Нового року – засіб залишити будь-яку агресію та недоброзичливість перед початком Нового року, і чим більша ваша купа розбитого посуду, тим більше удачі ви будете мати в майбутньому році.

2. Еквадор: Палаючі опудала

В Еквадорі люди виставляють опудала політиків, артистів та інших діячів минулого року, щоб потім провести спалення як символ "старого року". Це відбувається наприкінці року задля очищення світу від усього поганого за останні 12 місяців і звільнення місця для майбутнього доброго.

3. Греція: Розбивання гранатів

У давньогрецькій міфології гранат символізує родючість, життя та достаток, тому в сучасній Греції цей плід став асоціюватись з удачею. Відразу після опівночі напередодні Нового року у греків є звичай розбивати гранат об двері свого дому – і кажуть, що кількість гранатових зерен, які в кінцевому підсумку розсипаються, прямо залежить від кількості майбутньої удачі.

4. Філіппіни: Подача 12 круглих фруктів

На Філіппінах у новорічну ніч заведено подавати 12 круглих фруктів – по одному на кожен місяць року. Вважається, що ця традиція допомагає принести процвітання, щастя, міцне здоров’я та гроші. Кругла форма уособлює монети, які допоможуть залучити удачу в кожну сім'ю. Фрукти різного кольору також символізують різні форми удачі. Зелений і фіолетовий, наприклад, представляють процвітання, тоді як жовтий асоціюється зі щастям і єдністю.

5. Ірландія: Стукати хлібом об стіну

Кожного Нового року ірландські родини готують різдвяний хліб і стукають ним об двері та стіни своїх сімейних будинків, щоб відігнати злих духів. Вважається, що цей вчинок не тільки відганяє невдачу, але й сприяє залученню добрих духів, які допомагають почати новий шлях

6. Вірменія: Випікання хліба "На щастя"

Коли жителі Вірменії печуть хліб напередодні Нового року, вони додають у тісто особливий інгредієнт – удачу. Звичайно, вони не буквально додають інгредієнт, який називається удача, у своє тісто, але за традицією метафоричні добрі побажання замішуються в кожну партію хліба, випеченого в останній день року.

7. Німеччина: Розлив свинцю

У Німеччині всі новорічні свята зосереджені навколо досить унікального заходу, відомого як Bleigießen, або обливання свинцем. Використовуючи полум'я свічки, кожна людина розплавляє невеликий шматочок свинцю або олова і виливає його в ємність з холодною водою. Кажуть, що форма, яку утворюють свинець або олово, розкриває долю людини на наступний рік.

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