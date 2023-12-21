Зробіть це до Нового року: Як переставити речі в домі, щоб привабити щастя
Однією з найпопулярніших традицій напередодні Нового року є бажання залучити фінансову удачу в прийдешній рік. Існує багато різних способів зробити це, і деякі з них мають давнє походження.
Звичайно, не можна гарантувати, що ці методи допоможуть вам стати багатим. Однак вони не зашкодять, а спробувати варто. Ось кілька порад з сайту РадіоТрек, які допоможуть вам заманити гроші в свій будинок.
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- Поставте "грошове дерево" біля вхідних дверей. Це може бути штучне дерево з монетами або справжнє дерево, наприклад, фінік або кипарис. Вважається, що такі дерева притягують гроші і благополуччя.
- Покладіть монету під килимок. Монета символізує достаток і багатство.
- Заповніть цукорницю. Цукор символізує солодке життя і фінансові можливості.
- Залиште вхідні двері відчиненими після опівночі. Це дозволить старому року піти і дати дорогу новому, повному удачі.
- Не розбирайте ялинку протягом 14 днів після Нового року. Це допоможе зберегти фінансовий достаток у домі.
- Перемістіть 23 речі у своєму будинку або квартирі. Цей обряд символізує рух вперед і нові можливості.
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