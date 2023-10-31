7 порад, як очистити праску, що пригоріла

Очистити обгорілу праску можна різними натуральними засобами. Перш за все, вам потрібно витягнути вилку з розетки, дати охолонути приладу та видалити залишки тканини за допомогою пінцету або паличок.

Після завершення першого етапу скористайтеся однією з наступних порад, які дали експерти Sante Plus. Так ви надасте прасці нового вигляду.

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1. Сіль. Після видалення всіх шматочків тканини, що пригоріла, на пластині вашого пристрою можуть залишитися сліди. Щоб їх видалити, візьміть м'яку тканину та посипте її кількома столовими ложками солі. Праску переведіть в режим "Бавовна" і, як тільки вона досить нагріється, покладіть її на сіль і рухайтеся вперед-назад. Продовжуйте так, поки плями не зникнуть. Відключіть праску від мережі і дайте їй охолонути, потім протріть її вологою тканиною.

2. Оцет. Якщо сліди стійкіші, нагрійте трохи білого оцту і занурте у нього м'яку тканину. Потріть залізну пластину до зникнення слідів, потім протріть її ганчіркою, змоченою у чистій воді.

Якщо, попри це, оцет не видалив ці чорні плями, підвищите його ефективність, додавши сіль. Розведіть 1 столову ложку солі у склянці гарячого білого оцту, потім натріть цією сумішшю підошву пристрою. Як тільки плями зникнуть, протріть вологою ганчіркою.

3. Суміш гарячої води та рідкого миючого засобу. Якщо пластина вашого приладу має антипригарне покриття, для її очищення використовуйте суміш гарячої води та невеликої кількості рідкого миючого засобу. Занурте шматок тканини в суміш, потім протріть тарілку, щоб вона стала як нова. На завершення протріть м'якою вологою тканиною, а потім ретельно висушіть.

4. Рідина для миття посуду. Іноді місця, що підгоріли, покривають щілини праски. Щоб їх очистити, приготуйте розчин з води та рідини для миття посуду, потім вмочіть ватний тампон і протріть тріщини. Коли весь бруд зникне, протріть вологою тканиною, а потім висушіть.

5. Полірування металу. Якщо на залізній пластині немає покриття, ви можете легко надати їй вигляд нової, використовуючи поліроль для металу. Налийте кілька крапель засобу, потім протріть плями ганчіркою. Як тільки плями зникнуть, видаліть залишки засобу чистою вологою ганчіркою, потім висушіть тарілку сухою ганчіркою.

6. Перекис водню. Перекис водню – один із найпростіших і найшвидших способів почистити праску. Просто змочіть тканину перекисом водню і пропрасуйте, доки плями не зникнуть.

7. Профілактика краще, ніж лікування. Щоб уникнути будь-яких інцидентів із праскою, не залишайте її без нагляду, коли вона підключена до мережі. Крім того, щоб прилад виглядав як новий, регулярно очищуйте його, щоб залишки тканини не накопичувалися в прорізах та не блокували їх. Щоб зберегти якість пластини, уникайте використання абразивних засобів для чищення або щіток, оскільки вони можуть ще більше пошкодити прилад.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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