Як легко видалити накип із насадки для душу, щоб збільшити тиск води

Видалити вапняний накип з насадки душу може видатися непростим завданням. Для цього вам не знадобляться хімічні засоби.

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Екологічні інгредієнти чудово видаляють білі сліди, що залишаються на насадці для душу, зменшуючи тиск води. Видання Sante Plus повідомило, як ефективно боротися з відкладеннями нальоту у найкоротші терміни.

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Як утворюється вапняний наліт на насадці душу?

Сліди вапняку складаються з карбонату кальцію – мінералу, який може накопичуватися на багатьох поверхнях. Серед них: душові стінки, плитка, змішувачі, ванни, а також насадка для душу. Ці відкладення можуть зашкодити душу і завадити йому подавати достатню кількість води. Особливо це стосується випадків, коли немає системи фільтрації води. Так, при нагріванні кальцій і магній перетворюються на вапняні відкладення. Вони часто мають білуватий колір і вимагають регулярного догляду. І не дарма вони можуть знизити тиск води, якщо стануть стійкими до насадки душу.

Як легко видалити накип із насадки для душу?

Щоб забезпечити дію проти вапняного нальоту, нема потреби купувати засіб проти вапняного нальоту, наповнений хімічними речовинами, які часто можна знайти в супермаркетах. Ці класичні засоби для чищення можна замінити екологічними і натуральними інгредієнтами, які видаляють залишки вапняного нальоту, викликаного жорсткою водою. Таким чином, всі плями вапняного нальоту будуть видалені, і ви нарешті зможете попрощатися з відкладеннями вапняного нальоту на насадці душу.

Завдяки інгредієнтам, що знаходяться в межах досяжності на кухні, ви отримаєте чистий душ та усунете неприємні запахи. Вони ідеально підходять для дезінфекції поверхні з нержавіючої сталі та усунення цвілі, спричиненої вологістю.

Які інгредієнти потрібні для видалення вапняного нальоту з насадки для душу?

Щоб усунути збитки, викликані скупченням накипу на душовій лійці, можна зробити засіб проти нальоту самостійно. Для цього вам знадобиться лише поліетиленовий пакет середнього розміру та пляшка білого оцту. Присутня в останньому оцтова кислота чудово видаляє будь-який шар вапняного нальоту.

Крок 1. Перш ніж видаляти накип, спочатку зніміть насадку душа, відкрутивши або знявши за допомогою розвідного ключа, ви відразу побачите скупчення вапняку у стінах.

Крок 2. Другий етап має вирішальне значення для ефекту очищення та видалення накипу. Для цього потрібно буде наповнити поліетиленовий пакет білим оцтом і покласти в нього насадку для душу. Закріпіть місткість резинкою.

Крок 3. Залиште суміш діяти на ніч, щоб розчинити вапняний наліт. Після цього зачекайте, зніміть поліетиленовий пакет та видаліть стійкі плями за допомогою старої зубної щітки. Насадка для душу почне виблискувати, а натиск води збільшиться.

Білий оцет діє як очищувач вапняного нальоту, але є ще один не менш потужний інгредієнт. Завдяки своїй абразивній дії розчиняє вапняний наліт на глибину. Йдеться про харчову соду. Для цього змішайте соду з невеликою кількістю води до утворення однорідної пасти. Використовуючи рукавички, нанесіть засіб і залиште на 15 хвилин. Після миття та ополіскування протріть пристрій серветкою з мікрофібри.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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