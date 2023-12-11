7 простих кроків, щоб підготувати свій дім до Різдва

Як підготувати дім до Різдва - що треба встигнути зробити перед Новим роком

Перед Різдвом та Новим роком з'являється багато справ і турбот. Ми лише дивуємося від того, коли це все встигнути.

UAportal разом з Balsam Hill розповімо, що насамперед потрібно зробити. Тоді свято видасться найкращим і ви не будете нервувати.

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1. Приберіть безлад

Перш ніж почати прикрашати дім, виділіть день-два, щоб навести порядок. Перевірте кімнати, полиці та поверхні, приберіть речі, якими ви більше не користуєтеся або які не хочете демонструвати. Усунення безладу допомагає створити більше простору для різдвяного декору будинку та полегшує візуалізацію ваших планів декорування.

2. Підтримуйте порядок на кухні

У різдвяний час ми багато часу проводимо на кухні, бо ж куди без смаколиків і традиційний українських страв? Тому організована кухня допомагає підтримувати все в порядку. Переконайтеся, що основні кухонні інструменти, посуд і кухонне приладдя ретельно чисті та знаходяться в межах легкої досяжності.

Перевірте, чи ваша духовка, плита, мікрохвильова піч, кухонний комбайн і посудомийна машина справні, і відремонтуйте або замініть будь-який несправний прилад, перш ніж використовувати його. Перевірте свій холодильник і утилізуйте несвіжі або прострочені продукти, щоб звільнити місце для зручних у морозилці ласощів, які ви можете приготувати заздалегідь.

3. Облаштуйте простір для святкування

Незалежно від того, чи це вітальня, їдальня або кімната, виберіть певне місце для святкового фону. Оцініть свою територію та знайдіть ідеальне місце для своєї ялинки. Не соромтеся переставляти, замінювати або прибирати меблі.

Камінна полиця часто є центром різдвяного декору. Перед декоруванням переконайтеся, що ваш камін належним чином очищений від золи та сажі. Якщо у вас немає каміна, ви можете зробити його з коробок.

4. Огляньте свою ялинку та прикраси

Прикрашання ялинок займає перше місце в списку справ перед Різдвом, а у когось – перед Новим роком. Незалежно від того, чи плануєте ви повторно використати свою нинішню штучну ялинку, чи придбати нову, завжди доцільно оглянути її за кілька тижнів до встановлення.

Подивіться на наявність ослаблених гілок або дротів і переконайтеся, що всі світильники працюють належним чином. Рання перевірка дає вам час для усунення несправностей або ж на придбання нових елементів декору.

5. Будьте готові до розваг

Перебуваючи вдома на Різдво, необхідно підготуватися, щоб зробити ваше святкування особливим. Плануйте заздалегідь, які страви подати, а також прикраси столу. Запасіться всіма улюбленими закусками та святковими напоями.

6. Зробіть дім теплим і затишним

Затишний різдвяний дім дає бажане полегшення від напруженої святкової метушні. Створіть розслаблюючу атмосферу за допомогою свічок без полум’я. Розмістіть їх на камінній полиці, журнальному столику або будь-якому іншому місці, де хочете створити теплу атмосферу.

Для текстури накрийте диван плюшевою ковдрою або одягніть ялинку в пишну спідницю-ялинку. Прикрасьте кути та стіни, щоб поширити святковий настрій у вашому домі.

7. Освітліть будинок/вікна/двері ззовні

Зробіть свої входи більш святковими за допомогою різдвяних вінків і прикрас. Різдвяні вогники творитимуть чудеса, щоб освітлити простір на вулиці та підготувати ваш дім до Різдва. Для економії електроенергії використовуйте LED-прикраси або ті, які працюють від батарейок.

Раніше ми розповідали, що важливо зробити до Нового року, щоб залучити щастя і багатство.

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