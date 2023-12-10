ukr
Русский
Рецепти

Як приготувати новорічні капкейки всього за 15 хвилин: простий рецепт

Ігор Романько

Як швидко зробити новорічні капкейки

Зимовий сезон – ідеальний час для приготування смачних і оригінальних десертів, а кекси на молоці стали справжньою класикою святкової випічки.

Цей рецепт з сайту УНІАН вражає своєю простотою та швидкістю приготування, а смак кексів залишається неймовірно насиченим. Давайте розглянемо, як створити це витончені ласощі за 15-20 хвилин.

Читайте також: Фахівці назвали найкращу дату, щоб поставити вдома новорічну ялинку

Інгредієнти для тіста:

  • 1,5 склянки борошна
  • 1,5 чайні ложки розпушувача тіста
  • 1/4 чайної ложки солі
  • 1/2 склянки вершкового масла (м'якого)
  • 3/4 склянки цукру
  • 2 яйця
  • 1 чайна ложка ванільного цукру
  • 1/2 склянки молока

Інгредієнти для глазурі:

  • 200 г вершкового сиру (кімнатної температури)
  • 1/2 склянки вершків
  • 1 склянка цукрової пудри
  • Барвник для їжі (за бажанням)

Прикраси:

  • Кольорова цукрова пудра
  • Шматочки шоколаду
  • Ізюм

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів і підготуйте формочки для кексів, вкривши їх папером.
  2. У мисці змішайте борошно, розпушувач тіста і сіль.
  3. У іншій великій мисці збийте м'яке вершкове масло та цукор до отримання повітряної маси. Додайте яйця по одному, ретельно перемішуючи.
  4. Додайте ванільний цукор і добре перемішайте. Поступово додавайте сухі інгредієнти, чергуючи з молоком.
  5. Наповніть формочки тістом на 2/3 об'єму і випікайте в духовці приблизно 15-20 хвилин. Використовуйте зубочистку, вставлену в центр кексів — вона повинна вийти чистою.
  6. Готуйте глазур: збийте вершковий сир, вершки і цукрову пудру до отримання однорідної маси. За бажанням додайте барвник.
  7. Після повного охолодження капкейків, покрийте їх глазур'ю. Посипте кольоровою цукровою пудрою і додайте родзинки та шматочки шоколаду зверху.
  8. Ось вони — яскраві кекси з родзинками, шоколадом та цукровою пудрою, готові до насолоди!

Радимо також звернути увагу на рецепт швидкого пирога з лаваша.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

РецептиСвятаЛайфхакиСуспільствоРецепт