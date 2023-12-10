Як приготувати новорічні капкейки всього за 15 хвилин: простий рецепт

Зимовий сезон – ідеальний час для приготування смачних і оригінальних десертів, а кекси на молоці стали справжньою класикою святкової випічки.

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Цей рецепт з сайту УНІАН вражає своєю простотою та швидкістю приготування, а смак кексів залишається неймовірно насиченим. Давайте розглянемо, як створити це витончені ласощі за 15-20 хвилин.

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Інгредієнти для тіста:

1,5 склянки борошна

1,5 чайні ложки розпушувача тіста

1/4 чайної ложки солі

1/2 склянки вершкового масла (м'якого)

3/4 склянки цукру

2 яйця

1 чайна ложка ванільного цукру

1/2 склянки молока

Інгредієнти для глазурі:

200 г вершкового сиру (кімнатної температури)

1/2 склянки вершків

1 склянка цукрової пудри

Барвник для їжі (за бажанням)

Прикраси:

Кольорова цукрова пудра

Шматочки шоколаду

Ізюм

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів і підготуйте формочки для кексів, вкривши їх папером. У мисці змішайте борошно, розпушувач тіста і сіль. У іншій великій мисці збийте м'яке вершкове масло та цукор до отримання повітряної маси. Додайте яйця по одному, ретельно перемішуючи. Додайте ванільний цукор і добре перемішайте. Поступово додавайте сухі інгредієнти, чергуючи з молоком. Наповніть формочки тістом на 2/3 об'єму і випікайте в духовці приблизно 15-20 хвилин. Використовуйте зубочистку, вставлену в центр кексів — вона повинна вийти чистою. Готуйте глазур: збийте вершковий сир, вершки і цукрову пудру до отримання однорідної маси. За бажанням додайте барвник. Після повного охолодження капкейків, покрийте їх глазур'ю. Посипте кольоровою цукровою пудрою і додайте родзинки та шматочки шоколаду зверху. Ось вони — яскраві кекси з родзинками, шоколадом та цукровою пудрою, готові до насолоди!

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