6 тисяч років тому давні люди очищали й розчленовували трупи – археологи (фото)

Археологи в Іспанії знайшли докази того, що стародавні люди очищали і розчленовували трупи приблизно 6000 років тому. Вчені припускають, що це було частиною похоронного ритуалу, який мав на меті прискорити розкладання трупа або поклонятися кісткам.

Дослідники описали нові знахідки з гробниць у Лос-Зумакалес і Ла-Кабанья в дослідженні, опублікованому 1 грудня в International Journal of Osteoarchaeology, пише Live Science.

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За даними дослідників, від 70% до 90% кісток було зламано, включно з кістками рук. Переломи виникли внаслідок "перпендикулярної дії сили на свіжу кістку". На деяких кістках також були виявлені сліди від ударів, що вказує на застосування ударної сили або удару. Були також виявлені сліди V-подібної форми, ймовірно, зроблені людьми, які використовували кам’яні знаряддя для зняття шкіри з мертвих.

Вчені припускають, що переломи та порізи були частиною ритуального обряду, який відбувся одразу після смерті. Можливо, ця практика була "спрямована на прискорення процесів розкладання трупа, коли це необхідно", сказала Анжеліка Санта-Крус, археолог з університету Вальядоліда в Іспанії. Також, деяким із цих кісток можна було б поклонятися як похоронним предметам або реліквіям.

Однак дослідники не змогли виключити, що люди займалися похоронним канібалізмом. Споживання м’яса померлого є давньою поведінкою людини, багато випадків виявлено в північно-західній Європі, зокрема в період верхнього палеоліту (35 000–10 000 років тому).

Візерунки переломів на кістках у Лос-Зумакалесі, зокрема, можуть відображати похоронний канібалізм — також званий ендоканібалізмом або антропофагією — але "таке твердження слід робити з великою обережністю", пишуть автори в дослідженні.

З огляду на нову інформацію Санта-Крус і співавтор дослідження Хав'єр Веласко-Васкес зі Служби історичної спадщини Гран-Канарії, Іспанія, припускають, що подібні дослідження кісток з інших гробниць у цьому районі необхідні для кращого розуміння різноманітності похоронних практик, які мали місце на цих місцях.

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