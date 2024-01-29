5 порад, як безпечно вигулювати собаку в холодну погоду

Взимку власникам собак потрібно вжити додаткових заходів під час вигулу. Адже низькі температури, кам'яна сіль, лід можуть нашкодити улюбленцю.

Видання Mental Floss запропонувало кілька методів, як утеплити вашого собаку у холодну пору. Адже деяким породам треба допомога у збереженні тепла свого тіла.

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1. Купіть собаці зимову куртку.

Аксесуари для домашніх тварин, як правило, розроблені, щоб бути чарівними без великої кількості практичних функцій. Винятком є зимова куртка або пальто для собаки.

Короткошерсті цуценята та дрібні породи особливо схильні відчувати дискомфорт у холодних умовах. Вибирайте водонепроникне зимове пальто, яке закриває груди і живіт. Яскравіші кольори кращі для видимості, особливо якщо ваша собака має світле хутро. (Якщо вони підуть без повідка, їх буде легше помітити вам та іншим.)

2. Використовуйте черевики або гель, щоб захистити лапи від снігу, льоду та кам'яної солі.

Лапи собаки можуть витримати досить складну місцевість, але тривале перебування на засніжених, крижаних поверхнях з часом виявиться незручним. Ви можете нанести віск або гель (вазелін підійде), щоб захистити їх шкіру, але обов’язково змийте, коли закінчите.

Деякі власники домашніх тварин вибирають зимові черевики для собак, які можуть допомогти зберегти лапи сухими та стійкими до погодних умов. Якщо ваша собака не хоче одягати пінетки, ви можете одягнути їх, а потім переключити її увагу на їжу, ласощі або відразу ж вийти за двері.

3. Вибирайте правильний поводок для зимових прогулянок.

Якщо ваша собака любить вигулювати вас, переконайтеся, що у вас є повідок, який дозволить вам краще контролювати непередбачувану зимову поверхню. Шлея знімає навантаження з шиї собаки та полегшує вам орієнтування. Уникайте висувних повідків, оскільки їх важче контролювати. Якщо ви схильні ходити по дуже небезпечних місцях, оберіть повідець для бігуна, який обтягує вашу талію.

4. Зробіть перевірку після прогулянки.

Якщо ви вирішили дозволити собаці ходити босоніж, обов’язково змийте сіль або антифриз, коли прийдете додому. Також протріть їм живіт, оскільки він також може контактувати з продуктами для розморожування. Ці сполуки подразнюють їхні лапи та токсичні при попаданні всередину.

5. Слідкуйте за ознаками того, що вашій собаці незручно.

Собаки, як правило, тремтять, коли хочуть додому або залишають лапи піднятими, коли холод стає занадто сильним. Деякі породи також можуть бути більш терпимими до низьких температур, ніж інші. Якщо ви помітили будь-який із цих ознак, найкраще закінчити прогулянку та дозволити вашому вихованцеві зігрітися додому.

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин, тому існує безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних з ними.

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