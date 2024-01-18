5 найкращих порід собак для прогулянок та бігу

Ветеринари назвали найкращі породи собак для прогулянок та бігу. З такими улюбленцями можна з легкістю вести активний спосіб життя.

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Зауважимо, що важливим є вибір породи, яка відповідає вашому способу життя. Про це пише Best Life.

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1. Бельгійський малінуа

Витончені, сильні та м’язисті бельгійські малінуа відомі своєю високопродуктивною натурою. Оскільки вони природжені пастухи, вони також мають репутацію розумних і слухняних робочих собак.

У малінуа багато енергії, тому їх часто долучають до роботи в поліції та армії. Їм потрібні регулярні фізичні вправи, щоб підтримувати фізичну та розумову стимуляцію, і біг – ефективний спосіб досягти цього. Це також дуже спритна порода, яка не матиме проблем з подоланням перешкод.

2. Німецька короткошерста лягава (Курцхаар)

Німецькі короткошерсті лягаві – ще одна порода собак, яка є чудовими партнерами для бігу. Ці собаки відомі своїм атлетизмом, витривалістю та високим рівнем енергії.

Ветеринар Кортні Джексон погоджується, що це ідеальні домашні тварини для людей, які люблять довгі прогулянки або біг. Вони були виведені для полювання, тому мають велику витривалість і можуть проходити кілька миль на день.

3. Джек Рассел тер'єр

Якщо вас цікавить менша порода, щоб буде супроводжувати вас під час прогулянок або пробіжок, придивіться до джек-рассел-тер’єра. Це маленькі, енергійні собаки, відомі своєю спритністю та ентузіазмом, щоб не відставати від бігуна. Завдяки коротшим лапам вони є чудовим вибором для бігу на короткі та середні дистанції, але ви можете поступово нарощувати їхню витривалість для більші відстані.

4. Бордер-коллі

Віддані, ласкаві та розумні бордер-коллі вважаються чудовими сімейними собаками. Вони також чудові партнери для бігу завдяки високому рівню енергії та спритності. Вони ще й розумні та часто є пастухами, або беруть участь в різних собачих видах спорту.

Однак не забувайте, що ця собака була виведена для роботи протягом довгих днів, і їй знадобляться як розумові, так і фізичні тренування, щоб стати гарним членом родини.

5. Далматин

Далматинці переважно відомі своєю яскравою плямистою шерстю – рисою, яка часто затьмарює їхній природний атлетизм та інтелект.

"Якщо ви запеклий бігун, далматинці — ідеальна порода", — каже дресирувальник Даніель Когілл. Хоча їхнє походження невідоме, вони використовувалися як каретні собаки протягом більшої частини 17-го і 18-го століть. Вони бігали поруч з кіньми, щоб захистити коней і їхніх пасажирів від різних небезпек на дорозі.

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин, тому існує безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних з ними.

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