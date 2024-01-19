5 причин: Дієтолог відповіла, чому день варто починати з тарілки вівсянки

Вівсянка – це не просто смачний і ситний сніданок, а й продукт з багатьма корисними для здоров'я властивостями. Вона містить багато клітковини, білка, вітамінів і мінералів, а також є хорошим джерелом розчинних волокон бета-глюкану.

Це смачний і корисний продукт, який може стати чудовим вибором для сніданку. Вона містить багато поживних речовин, які можуть принести користь здоров'ю, пише dailynews.kyiv.ua.

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Ось п'ять причин, чому варто їсти вівсянку на сніданок:

Знижує рівень холестерину. Бета-глюкан, що міститься в вівсянці, допомагає знизити рівень ЛПНЩ (поганого) холестерину в крові.

Допомагає втрачати вагу. Клітковина в вівсянці сприяє тривалому відчуттю ситості, що може допомогти знизити загальне споживання калорій і сприяти схудненню.

Клітковина в вівсянці сприяє тривалому відчуттю ситості, що може допомогти знизити загальне споживання калорій і сприяти схудненню. Стабілізує рівень цукру в крові. Бета-глюкан також допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, що може бути корисно для людей з діабетом 2 типу.

Бета-глюкан також допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, що може бути корисно для людей з діабетом 2 типу. Оздоровлює мікрофлору кишечника. Розчинні волокна в вівсянці сприяють росту корисних бактерій в кишечнику, що може допомогти покращити травлення.

Розчинні волокна в вівсянці сприяють росту корисних бактерій в кишечнику, що може допомогти покращити травлення. Знижує ризик розвитку астми. Деякі дослідження показують, що вівсянка може допомогти запобігти розвитку астми у дітей, якщо її давати в ранньому віці.

Як приготувати вівсянку

Вівсянку можна приготувати різними способами. Найпростіший спосіб - це залити вівсянку окропом або молоком і залишити на кілька хвилин, поки вона не розбухне. Для більш насиченого смаку можна додати вівсянку в киплячу воду або молоко і варити на повільному вогні протягом 5-10 хвилин.

До вівсянки можна додати різні фрукти, горіхи, насіння або мед, щоб зробити її ще смачнішою і кориснішою.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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