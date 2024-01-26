4 інгредієнти й 10 хвилин роботи: як приготувати смачний домашній сир (відео)

Смачний твердий сир готувати самому дуже просто, якщо знати деякі секрети його виготовлення.

Існує рецепт смачного та корисного домашнього сиру, для приготування якого знадобиться лише кілька інгредієнтів та всього 10 хвилин вашого часу, запевняють кулінари з каналу leckere Küche.

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Інгредієнти:

Літр молока (краще максимального вмісту жиру)

1 кг кисломолочного сиру (5% жиру і вище)

Яйце

50 г розтопленого вершкового масла

Пучок кропу

Чайна ложка солі

Чайна ложка розпушувача

Як приготувати смачний домашній сир

Нагрійте молоко у каструлі з широким і товстим дном, додайте сир. Грійте інгредієнти, помішуючи, щоб відокремити сироватку. Не доводьте до кипіння.

Потім процідіть суміш через сито, встелене марлею. До триманого сиру додайте яйце, 50 г розтопленого вершкового масла, чайну ложку солі та чайну ложку розпушувача. Усе перемішайте та поставте на водяну баню, не забувайте помішувати. Потрібно нагрівати суміш, поки сир не розплавиться.

Наріжте невеликий пучок кропу та додайте до сиру.

Візьміть будь-яку чисту пластикову форму, придатну для продуктів, і яка закривається. Покладіть всередину сир, приминаючи ложкою. Потім треба поставити в холодильник на 30 хвилин.

Раніше ми писали про легкий спосіб приготування домашнього вершкового сиру.

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