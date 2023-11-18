200-кілограмовий крокодил заблокував міську каналізацію у Мексиці (фото)

Величезний триметровий крокодил заблокував каналізаційну систему міста Сьюдад-Вікторія у Мексиці. 197-кілограмову рептилію діставали 14 людей.

Як повідомляє мексиканське інформаційне видання Riviera Maya News, співробітники Комісії з питань питної води та каналізації міста Сьюдад-Вікторія були здивовані, коли виявили, що величезний крокодил заблокував каналізаційну систему міста.

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Працівники почули незвичайний шум, схожий на стукіт, і виявили, що він походить від крокодила, який застряг у магістральній лінії. Рептилія махала хвостом, намагаючись звільнитися.

Щоб витягти крокодила, знадобилося 14 осіб. Вони використовували лебідку, щоб підняти його з підземної системи.

Коли крокодила витягли на поверхню, його виміряли та зважили. Він мав довжину три метри й важив близько 200 кілограмів.

Місцева влада повідомила, що крокодил був перенесений у "своє природне середовище існування".

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