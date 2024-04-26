12 речей, які люди роблять постійно, а коти це ненавидять

Дуже часто власники котів стикаються з дивною поведінкою своїх улюбленців – вони уникають вашої присутності, або не дають себе погладити. Це може бути пов'язане з тим, що котам не подобається як ви про них піклуєтеся.

Фахівці з Askmycats розповіли про 12 речей, які людям здаються логічними та нормальними, а от для котів ці речі неприпустимі. Пропонуємо дізнатися, що у вашій поведінці моє дратувати вашого улюбленця.

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1. Надмірна ласка: коти цінують особистий простір. Не кидайтеся на них з обіймами, коли вони цього не хочуть. Замість цього дайте їм можливість підійти до вас, якщо вони самі цього хочуть.

2. Ігнорування сигналів: коти спілкуються за допомогою звуків, мови тіла та міміки. Звертайте увагу на їхні сигнали – коли вони нявкають, труться або муркочуть – це може бути запрошенням до гри, ласки або просто до того, щоб ви звернули на них увагу.

3. Неправильний догляд: кішки – дуже охайні тварини. Вони самостійно доглядають за собою, тому не варто стригти їм нігті або розчісувати їх шерсть, якщо вони не хочуть.

4. Необхідність купання: більшість котів не потребують регулярного купання. Якщо ваша кішка забруднилася, спробуйте очистити її вологою ганчіркою.

5. Подорожі: поїздки в машині або іншому транспорті можуть бути дуже стресовими для котів. Якщо вам дійсно потрібно подорожувати зі своїм пухнастим другом, постарайтеся зробити це максимально комфортним для нього.

6. Гучні звуки: коти мають дуже чутливий слух. Раптові гучні звуки, такі як пилосос або фейєрверки, можуть їх лякати.

7. Одяг: більшість котів не люблять носити одяг. Якщо ви хочете одягнути свою кішку для фото, переконайтеся, що їй зручно і вона не відчуває дискомфорту.

8. Нав'язування спілкування: не всі коти люблять знайомитися з новими людьми або тваринами. Дайте їм час на адаптацію і не змушуйте їх до спілкування, якщо вони цього не хочуть.

9. Нерозуміння мови тіла: коти спілкуються за допомогою мови тіла. Важливо навчитися розуміти їхні сигнали, щоб краще розуміти їхні потреби.

10. Недостатньо стимулююче середовище: котам потрібні іграшки, дряпалки та інші предмети, щоб розважатися та досліджувати. Забезпечте їм цікаве середовище, щоб вони не нудьгували.

11. Сильні запахи: коти мають дуже чутливий нюх. Сильні запахи, такі як парфуми або освіжувачі повітря, можуть їм не подобатися.

12. Непослідовність: коти люблять рутину. Намагайтеся годувати їх, гратися з ними та лягати спати в один і той же час кожен день.

Фахівці радять пам'ятати, що кожна кішка – це індивідуальність. Те, що дратує одну кішку, може не дратувати іншу. Спостерігайте за своїми улюбленцями та намагайтеся зрозуміти, що їм подобається, а що ні.

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