Без нервів та подряпин: де можна гладити котів, а де їх краще не чіпати

Коти – це складні істоти, які мають свої вподобання щодо ласки. Деякі з них обожнюють погладжування, інші ж терплять їх лише з ввічливості.

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Щоб налагодити контакт з вашим пухнастим другом і дізнатися, як він любить, щоб його гладили, ось кілька порад з сайту zaxid.net. Дотримуючись цих порад, ви зможете налагодити контакт зі своїм котом і зробити його щасливим.

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Найкращі місця для погладжування:

Між вушками: Тут розташовані пахучі залози, тому погладжування в цьому місці може призвести до того, що кіт притулиться до вас і почне муркотіти.

Біля основи вушок: Ця область також багата на пахучі залози і зазвичай приємна для кота.

Ця область також багата на пахучі залози і зазвичай приємна для кота. Щоки: Більшість котів обожнюють, коли їм гладять щоки.

Більшість котів обожнюють, коли їм гладять щоки. Під підборіддям: Це ще одне чутливе місце, яке приємне для багатьох котів.

Це ще одне чутливе місце, яке приємне для багатьох котів. Від шиї до основи хвоста: Погладжування по спині зазвичай не дратує котів, але не рекомендується гладити їх по хвосту.

Місця, яких слід уникати:

Живіт: Багато котів не люблять, коли їм гладять живіт, тому що це вразлива область.

Лапи: Деякі коти не проти, коли їм гладять лапи, але інші терпіти цього не можуть.

Деякі коти не проти, коли їм гладять лапи, але інші терпіти цього не можуть. Ступні: Більшість котів не люблять, коли їм гладять ступні.

Більшість котів не люблять, коли їм гладять ступні. Хвіст: Хвіст - це дуже чутлива частина тіла, і більшість котів не люблять, коли їм його гладять.

Як зрозуміти, що коту подобається, коли його гладять:

Він буде муркотіти.

Він буде тертися об вашу руку.

Він буде топтатися лапками.

Він буде піднімати хвіст.

Він буде лащитися до вас.

Пам'ятайте:

Кожен кіт має свою особистість і свої вподобання.

Не нав'язуйте ласку коту, якщо він її не хоче.

Спостерігайте за своїм котом, щоб зрозуміти, як він любить, щоб його гладили.

Погладжування - це чудовий спосіб зміцнити зв'язок з вашим котом і зробити його щасливим.

Додаткові поради:

Гладити кота краще за все м'якими рухами в напрямку росту шерсті.

Не гладьте кота занадто довго, адже йому може набриднути.

Якщо кіт починає вириватися або дряпатися, припиніть гладити його.

Зверніть увагу:

Якщо ваш кіт раптово стає агресивним, коли ви його гладите, це може бути ознакою проблеми зі здоров'ям. У такому випадку рекомендується звернутися до ветеринара.

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