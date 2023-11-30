Вчені з'ясували, що перегляд відео про котів в Інтернеті може підвищити енергійність людини та створити позитивні емоції. Водночас фактичне володіння цією твариною має низку переваг.

Видання Mental Floss назвало 10 наукових переваг бути власником кота.

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1. Мати кота краще для навколишнього середовища.

Якщо ви турбуєтеся про свій вуглецевий слід, краще мати кота, ніж собаку. Дослідження 2009 року показало, що ресурси, необхідні для годування собаки протягом її життя, створюють такий самий екологічний слід, як і Land Cruiser. Тим часом коти, які загалом їдять менше і частіше їдять рибу, ніж продукти зі смаком кукурудзи чи яловичини, мають лише приблизний вуглецевий слід, як у маленького хетчбека.

2. Вони допоможуть вам впоратися з...

Втрата коханої людини неймовірно болісна, але один із найкращих способів впоратися з цим – мати домашнього улюбленця. Доведено, що коти допомагають людям швидше переживати втрату та виявляють менше фізичних симптомів болю, наприклад плачу.

Попри те, що вони лише тварини, кішки є соціальною опорою у важкі часи. Люди в жалобі повідомляють, що розмовляли зі своїм домашнім улюбленцем, щоб зрозуміти свої почуття, оскільки часто легше поговорити з тим, хто не реагує і не може судити, ніж з іншою людиною.

3. ... І знайти другу половинку (можливо).

Якщо ви самотній хлопець і не можете домовитися про побачення, заведіть кота! Британське опитування показало, що 82% жінок погодилися, що їх більше приваблюють чоловіки, які люблять тварин. І хоча наявність собаки творить чудеса для вашого життя на побаченнях, колосальні 90% самотніх жінок сказали в одному опитуванні, що чоловіки, у яких є кішки, "миліші" за інших хлопців.

Однак не всі жінки хочуть чоловіка, який любить котів. Одне дослідження 2020 року показало, що жінок менше приваблюють чоловіки, які показують котів у своїх профілях знайомств.

4. Господарі котів розумні.

Опитування британських власників домашніх тварин у 2010 році, проведене Брістольським університетом, показало, що люди, які володіють котами, частіше мають вищу освіту, ніж їхні колеги, які люблять собак.

У 2014 році дослідник із Вісконсіна опитав 600 студентів коледжу та виявив, що власники котів також були розумнішими. (Але, ймовірно, не сам кіт робить господаря розумнішим: дослідники, які проводили Брістольське опитування, сказали, що розумніші люди, як правило, працюють довше, і оскільки коти вимагають менше уваги, ніж собаки, вони є кращим вибором для зайнятого інтелектуала.)

5. У вас буде здоровіше серце.

Мати будь-яку домашню тварину корисно для вашого серця. Зокрема, коти знижують рівень стресу – можливо, тому що вони не вимагають стільки зусиль, як собаки — і зменшують рівень тривоги у вашому житті.

Погладжування кішки має позитивний заспокійливий ефект. Одне дослідження показало, що протягом 10 років власники кішок мали на 30% менше шансів померти від серцевого нападу чи інсульту, ніж ті, хто не був власником кішок (хоча це могло бути лише тому, що власники кішок більш розслаблені та загалом менше піддаються стресу).

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6. Коти задовольняють вашу потребу в спілкуванні.

Стереотип про те, що собаки ніжніші за котів, – це просто стереотип. Насправді виявилося, що кішки можуть бути такими ж люблячими, як собаки, особливо щодо жінок.

Австрійське дослідження, проведене у 2003 році, показало, що наявність кота в будинку емоційно еквівалентна наявності романтичного партнера. Дослідження показали, що не тільки ініціюючи контакт більшу частину часу, вони запам’ятають виявлену до них ласку і пізніше повернуться за це.

Але коти справді мають перевагу в цих стосунках. Після тисячоліть одомашнення коти навчилися видавати наполовину мурчання/напіввиття, що надзвичайно нагадує плач людської дитини. А оскільки наш мозок запрограмований реагувати на страждання наших дітей, майже неможливо ігнорувати те, чого хоче кішка, коли вона цього вимагає.

7. Кішки можуть розповісти багато про вашу особистість.

Ваш вибір домашньої тварини дещо розкриває вашу особистість. У той час як любителі собак, як правило, є прихильниками активного життям, власники котів тихіші та більш замкнуті. Однак вони дуже важливі, коли йдеться про те, наскільки вони заслуговують на довіру та наскільки вони довіряють іншим людям. Власники кішок також менш маніпулятивні та більш скромні.

8. Ви будете краще спати.

Кілька досліджень і опитувань у Великій Британії показали, що люди (особливо жінки) вважають за краще спати зі своїми кішками, ніж зі своїми партнерами, і вони навіть повідомляють, що сплять краще з кішкою, ніж з людиною.

Одне дослідження, проведене Клінічним центром медицини сну Мейо, вказує на те, що вони можуть бути на шляху: 41% людей у цьому дослідженні вказали, що спали краще завдяки своєму вихованцеві, тоді як лише 20% сказали, що це призвело до розладів.

9. Володіння кішкою може означати менше алергії.

У 2002 році Національний інститут охорони здоров’я опублікував дослідження, яке показало, що діти віком до року, які контактували з кішкою, мали меншу ймовірність розвитку алергії, і не тільки алергії на домашніх тварин.

За словами Маршалла Плаута, доктора медичних наук, керівника відділу алергічних механізмів Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, "інтенсивний контакт з домашніми тваринами на ранньому етапі життя захищає не тільки від алергії на домашніх тварин, але й від інших типів поширених алергій, таких як алергія на пилових кліщів, амброзії та трави". І хоча котячий паразит Toxoplasma gondii є загрозою для маленьких дітей, експерти стверджують, що, міняючи котячий лоток щодня та тримаючи тварину вдома, ви повинні бути в безпеці та без алергії.

10. Кішки можуть буквально врятувати вам життя.

Коти мають репутацію відсторонених і не піклуються про своїх людей, але за ці роки вони врятували незліченну кількість життів. Одна кішка у Сполученому Королівстві попередила свою людину, коли у нього мав статися епілептичний напад, а кішка в Монтані розбудила двох своїх людей, коли почала витікати газова труба. Пожежники сказали подружжю, що будинок легко міг би вибухнути, якби не втручання кота.

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