10 хвилин та жодних зусиль: Як легко відмити акрилову ванну
Акрилові ванни – це популярний вибір для багатьох людей, оскільки вони стійкі до подряпин і легко чистяться. Однак з часом акрилові ванни можуть пожовтіти від вапнякового нальоту, миюйних засобів та інших забруднень.
Існує багато різних способів очистити акрилову ванну, але не всі вони є безпечними. Абразивні засоби та жорсткі щітки можуть пошкодити поверхню ванни, що може призвести до жовтизни та інших проблем, пише "Телеграф".
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Ось простий і ефективний спосіб очистити акрилову ванну без пошкодження поверхні:
Інгредієнти:
- Харчова сода
- Піна для гоління
Інструкція:
- Змочіть внутрішню поверхню ванни.
- Рівномірно розподіліть харчову соду по забруднених ділянках.
- Нанесіть піну для гоління на проблемні місця. Можна навіть трохи змішати піну з содою.
- Залиште суміш на 10 хвилин.
- Ретельно протріть поверхню ванни м'якою ганчіркою або меламіновою губкою.
- Змийте залишки засобу.
Цей метод ефективно усуває жовтизну та інші забруднення, не пошкоджуючи поверхню ванни.
Поради:
- Для найкращих результатів використовуйте теплу воду.
- Якщо ванна сильно забруднена, ви можете залишити суміш на ванні на довше, наприклад, на 30 хвилин.
- Після очищення ванни нанесіть на поверхню спеціальний засіб для захисту акрилу. Це допоможе запобігти появі жовтизни в майбутньому.
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