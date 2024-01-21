10 хвилин та жодних зусиль: Як легко відмити акрилову ванну

Акрилові ванни – це популярний вибір для багатьох людей, оскільки вони стійкі до подряпин і легко чистяться. Однак з часом акрилові ванни можуть пожовтіти від вапнякового нальоту, миюйних засобів та інших забруднень.

Існує багато різних способів очистити акрилову ванну, але не всі вони є безпечними. Абразивні засоби та жорсткі щітки можуть пошкодити поверхню ванни, що може призвести до жовтизни та інших проблем, пише "Телеграф".

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Ось простий і ефективний спосіб очистити акрилову ванну без пошкодження поверхні:

Інгредієнти:

Харчова сода

Піна для гоління

Інструкція:

Змочіть внутрішню поверхню ванни. Рівномірно розподіліть харчову соду по забруднених ділянках. Нанесіть піну для гоління на проблемні місця. Можна навіть трохи змішати піну з содою. Залиште суміш на 10 хвилин. Ретельно протріть поверхню ванни м'якою ганчіркою або меламіновою губкою. Змийте залишки засобу.

Цей метод ефективно усуває жовтизну та інші забруднення, не пошкоджуючи поверхню ванни.

Поради:

Для найкращих результатів використовуйте теплу воду.

Якщо ванна сильно забруднена, ви можете залишити суміш на ванні на довше, наприклад, на 30 хвилин.

Після очищення ванни нанесіть на поверхню спеціальний засіб для захисту акрилу. Це допоможе запобігти появі жовтизни в майбутньому.

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