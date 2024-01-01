10 геніальних способів використання дерев'яних піддонів: фото

Дерев'яні піддони можна використати абсолютно унікальними способами. Дайте їм "друге життя", а самі отримайте модні та незвичайні меблі або ж елементи декору.

Вам треба проявити трохи творчості, а при цьому не обов'язково бути майстром. Видання Sante Plus запропонувало 10 оригінальних ідей, як повторно використати дерев'яні піддони.

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1. Свічник для вулиці

Такий підсвічник можна поставити на вулиці, у саду, що додасть шику та вразить гостей, а вечеря під зоря з таким освітленням точно буде особливою. Вам знадобиться джутовий шпагат, цвяхи та наждачний папір.

Дерев'яний підсвічник

2. Ваза із піддонів

У вас немає часу і грошей на покупку унікальних ваз, а старі дерев'яні піддони припадають пилом? Ось спосіб об'єднати ваші потреби та ваші ресурси. Таким чином, у вас буде більше місця у саду та предметів, гідних великих дизайнерів, у вашому будинку.

Дерев'яні піддони

3. Навісна шафа

Дерев'яні піддони можна, наприклад, трансформувати на полиці для зберігання лаків та інших продуктів.

Шафа для лаків

4. Піддони на кухні

Зайшовши на кухню, ви помічаєте, що вона переповнена посудом? Подумайте про те, щоб зібрати дерев'яні піддони та перетворити їх на сховище. Це дозволить вам, з одного боку, навести лад у кімнаті, а з іншого – надати їй певного характеру.

Що зробити з піддонів

5. Використовуйте піддони як винні стелажі

Якщо ви хочете колекціонувати пляшки вина, але у вас немає меблів, що підходять для вашої колекції? Використовуйте дерев'яні піддони, щоб зробити індивідуальний утримувач для пляшок.

Як зберігати вино

6. Піддони для зберігання DVD-дисків

В епоху цифрових технологій, а особливо в останні роки, коли пропозиція відео на запит ніколи не була такою різноманітною, хтось все ще дивиться DVD? Ви будете здивовані, наскільки деякі любителі кіно дбають про свою колекцію DVD. Замість того, щоб купувати меблі, щоб класифікувати та зберегти свої кіношедеври, розгляньте можливість переробки дерев'яних піддонів, щоб створити унікальну стійку для DVD за нижчою ціною.

Піддони для зберігання DVD-дисків

7. Зробіть полицю з дерев'яних піддонів

Що може бути краще, ніж персоналізовані піддони, з яких можна створити настінні полиці та надати вашому інтер'єру затишного вигляду? Ви побачите, що ваші гості позаздрять цій ідеї, коли побачать потенціал цих простих шматків дерева.

Що зробити з дерев'яних піддонів

8. Піддони для книжкової шафи

Зробіть для книг особливе місце з дерев'яних піддонів.

Книжкова шафа

9. Взуттєва полиця

Піддони, крім їх відомого застосування, також можуть служити полицями для взуття. Ви зможете виставити свої кросівки, туфлі, чоботи майже так, як у магазині.

Полиця для взуття

10. Меблі для ванної кімнати з піддонів

Зрештою, ось остання порада і не менш важлива. Піддони – ідеальна основа для створення меблів для ванної кімнати. У ваших рулонів туалетного паперу, щітки чи навіть косметичних товарів нарешті з'явиться виділене місце.

Меблі для ванної кімнати з піддонів

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