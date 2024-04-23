Чи знали ви, що від 'статі' перцю залежить смак страви: як правильно обирати овоч

Болгарський перець є незамінним компонентом на кожній кухні. Цей й не дивно, бо даний овоч використовується у безлічі страв.

Виявилось, що перець має одну унікальну особливість – він відрізняється за статевою ознакою, що має значення для його використання у кулінарії. Команда UAportal разом Ukr.Media розповідають про тонкощі вибору правильного типу перцю для кожної зі страв.

На що потрібно звернути увагу під час вибору болгарського перцю

Не всім відомо, але цей овоч ділиться на "хлопчика" та "дівчинку". Цікаво, що вони мають не лише візуальні, але й смакові відмінності, що впливає на їх використання у кулінарії.

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Так, перець-дівчинка товстіший, має більш квадратні форми та виражену солодкість. Він наділений соковитою серединою та великою кількістю насіння. Це робить його ідеальним для вживання у свіжому вигляді, наприклад, у салатах чи як закуску.

Перець-хлопчик відрізняється подовженою формою та більш щільною м’якоттю, яка є не такою соковитою і солодкою. Цей тип перцю чудово підходить для страв з термічною обробкою, таких як фаршировані перці, консервація, смаження чи приготування рагу. Крім того, їх легше чистити, оскільки вони містять менше насіння.

Як відрізнити перець-дівчинку від перця-хлопчика

Визначення статі перцю не вимагає особливих зусиль. Достатньо перевернути його торцевою стороною, протилежною хвостику і підрахувати кількість камер. Перці-дівчата мають чотири камери, тоді як перці "чоловічої статі" – лише три.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як правильно зберігати гострий та солодкий перець вдома, щоб він не псувався якомога довше.

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