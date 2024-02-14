Жовті підвіконня знову стануть білими за 5 хвилин: хитрість, про яку мало хто знає

Полівінілхлоридні підвіконня (ПВХ) з часом втрачають свою білизну та жовтіють. Ця проблема може бути викликана кількома факторами, включаючи вплив сонця, вологості, неякісні матеріали та неправильний догляд.

Відео дня

Фахівці назвали основні причини пожовтіння ПВХ-підвіконь та запропонували ефективні методи очищення, які допоможуть відновити їх білизну, пише santeplusmag.com.

Читайте також: Як очистити брудне підвіконня: поради

Причини пожовтіння підвіконь:

Вплив сонця: Тривале перебування на сонці без захисту може призвести до пожовтіння ПВХ. Деякі виробники не додають УФ-плівку, яка робить ПВХ більш стійким до ультрафіолетового випромінювання.

Вологість: Підвищена вологість, особливо в холодні періоди, коли вікна часто запотівають, також може сприяти пожовтінню.

Якість матеріалів: Використання неякісного ПВХ при виготовленні підвіконь може призвести до їх пожовтіння з часом.

Неналежний догляд: Використання невідповідних засобів для чищення або недостатній догляд може прискорити процес пожовтіння.

Неправильна установка: Непрофесійна установка, пов'язана з використанням речовин, шкідливих для ПВХ, також може бути причиною пожовтіння.

Перед установкою ПВХ-підвіконь рекомендується поцікавитися у продавця якістю ПВХ та наявністю захисної УФ-плівки. Дізнатися про рекомендовані способи догляду за підвіконнями.

Як прибрати жовтизну з підвіконня

Перекис водню: Нанесіть перекис водню на пожовклі ділянки губкою, залиште на кілька хвилин, а потім протріть вологою ганчіркою.

Харчова сода й оцет: Посипте підвіконня харчовою содою, потім потріть серветкою, змоченою в оцті. Залиште на 15-20 хвилин перед тим, як витерти чистою тканиною.

Порошковий засіб для виведення плям на основі активного кисню: Розведіть порошок у воді, нанесіть на підвіконня, залиште діяти від 15 до 30 хвилин, а потім змийте теплою водою і висушіть.

Регулярне очищення та захист ПВХ-підвіконь від впливу сонця та вологості допоможе їм зберегти білизну та естетичний вигляд протягом багатьох років.

Нагадаємо, ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу у квартирі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!