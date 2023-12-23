Як позбутися пожовтіння на будь-якому пластику: 3 лайфхаки

Чи знаєте ви про ефективні лайфхаки повернення пластиковим виробам привабливого зовнішнього вигляду? UAportal ділиться кількома порадами, як видалити пожовтіння на пластику за допомогою простих побутових інгредієнтів і натуральних засобів.

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Лимонний сік

Один з ефективних лайфхаків для усунення пожовтіння на пластику – використання лимона. Свіжий сік потрібно вичавити на пожовклу пластикову поверхню і залишити на сонці на кілька годин.

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Харчова сода та оцет

Ще одна порада для видалення пожовтіння з пластику полягає у створенні пасти з харчової соди та оцту. Пасту слід нанести на пожовклі ділянки і залишити на годину, а потім почистити м'якою щіткою. Поєднання харчової соди та оцту діє як м'який абразив, який ефективно видаляє пожовтіння з пластику.

Перекис водню

Для швидкого результату можна використати перекис водню, щоб освітлити пожовклий пластик. Розчин перекису водню з невеликою кількістю води слід нанести на пожовклу поверхню, залишити на кілька хвилин, а потім протерти губкою або ганчіркою.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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