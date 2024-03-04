Зелена 'диявольська комета' та затемнення Сонця: коли мешканці Землі спостерігатимуть рідкісні космічні явища у 2024 році

Зелена "диявольська комета" 12P/Понс-Брукса, яка відома своєю величезною яскравістю та вразливістю до вибухів, з'явиться на небосхилі одночасно із затемненням Сонця. Астрономи прогнозують, що це явище можна буде спостерігати неозброєним оком.

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Комета 12P, відома як "комета диявола", вразить небесних спостерігачів своєю неймовірною яскравістю, особливо якщо її вершина вибухне перед великим сонячним затемненням. Вона буде знаходитися поруч зі Сонцем під час цієї астрономічної події, що надасть їй незвичайний блиск, пише Live Science.

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12P/Понс-Брукса — це кріовулканічна комета, яка регулярно вибухає, роздуваючи свою кому й набуває яскравішого вигляду. Останні спостереження показують, що вона випромінює зелене світло, що надає їй особливого характеру.

Очікується, що 12P наблизиться до Сонця 24 квітня та до Землі 2 червня, але під час повного сонячного затемнення 8 квітня вона буде особливо помітною на небі. Також ця подія відбудеться на піку сонячної активності, що зробить її ще більш захоплюючою для спостереження.

Отже, в календарі на 8 квітня зазначте цю неймовірну подію — спостерігання за зеленою "диявольською кометою" під час повного сонячного затемнення.

Раніше ми повідомляли, що 2024 року Сонце зникне на 4 хвилини для 32 мільйонів людей.

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