Загоює рани та допомагає при діабеті: чому варто включити до свого раціону мед з корицею

Корисні властивості меду відомі людству здавна. Він швидко й ефективно допомагає позбутися кашлю через присутність декстрометорфану. Мед застосовують для лікування опіків та ран, адже він має знезаражувальну дію і прискорює загоєння.

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Мед також має заспокійливий ефект, особливо у поєднанні з молоком перед сном. Крім того, він зміцнює пам'ять, активізуючи мозкові процеси, сприятливо впливає на ясна, знімає запалення та є натуральним профілактичним засобом від утворення зубного нальоту. Про це пише Радіотрек.

Позитивною репутацією також володіє кориця. Її зігрівальна дія протягом століть допомагає жінкам зміцнювати волосся і стимулювати його ріст. Доведено, що кориця сповільнює розвиток хвороб Альцгеймера та Паркінсона, тому її рекомендують вживати людям похилого віку.

Нещодавні дослідження на тваринах показали, що кориця здатна уповільнювати розвиток ракових клітин. Вона також допомагає при подразненому кишківнику, гіперактивності, отруєннях та навіть дефіциті уваги.

Цілюща комбінація меду та кориці

Споживати разом мед і корицю рекомендують для:

загоєння ран. Обидва продукти мають протизапальну дію, допомагають шкірі швидше регенеруватися та загоюватися.

профілактики серцево-судинних захворювань. Клінічно доведено, що спільна дія меду та кориці знижує тиск, зменшує рівень холестерину на 10%, а природні антиоксиданти очищають кров, що зменшує ризик утворення тромбів та інсультів.

допомоги при діабеті. Кориця дуже корисна для людей з цукровим діабетом. Вона допомагає клітинам стати більш чутливими до інсуліну та знижує рівень цукру в крові. Мед стає натуральним замінником вуглеводів, і його можна вживати діабетикам в обмеженій кількості.

Мед і кориця – не лише смачне поєднання, а й запорука оздоровлення організму.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

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