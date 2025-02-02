Заставляють задуматись: топ мультфільмів з глибоким сюжетом

Ці анімаційні історії не тільки розважають, а й спонукають до глибших роздумів про навколишній світ та сенс життя.

РБК-Україна розповідає про мультфільми, які змушують задуматися.

"Душа" — анімаційний фільм студії Pixar, що побачив світ у 2020 році. Він досліджує тему призначення, сенсу життя та важливості маленьких радощів. Головний герой проходить шлях самопізнання, змушуючи глядачів замислитися над питанням: чи визначає наше покликання нашу цінність?

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"ВОЛЛ-І" — це історія про можливе майбутнє людства, яка піднімає екологічні питання, теми самотності, відповідальності за планету та значення емоцій навіть для роботів.

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