Заряджають енергією та відновлюють сили: 7 продуктів, які допоможуть побороти втому

Ми живемо у швидкому ритмі і постійному стресі. Звісно, організм працює на межі можливостей, тому хронічна втома - наш постійний супутник. І кава чи енергетики зовсім не допомагають швидко зарядитися і відновити сили. Проте лікарі назвали 7 продуктів, здатних оперативно поповнити енергозапаси і добряче збадьоритися. До того ж, вони дуже корисні, смачні і не шкодять фігурі. Розповімо, що варто їсти, аби допомогти організму швидко набратися сил.

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Про це пише ТСН.

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Що з'їсти для швидкого відновлення сил та енергії

Гарбузове насіння - справжній суперфуд. Містить білки, поліненасичені жирні кислоти омега-3, вітаміни групи В, мідь, марганець, залізо та фосфор. Жменька насіння допоможе швидко зарядитися і відновити сили.

Авокадо завдяки вмісту білків і поліненасичених жирів заряджає організм енергією надовго. Корисний для тих, хто страждає на анемію та хронічну втому.

Банани багаті на вітаміни, мінерали і вуглеводи, що забезпечують потрібну кількість енергії. Рекомендовані тим, хто має великі фізнавантаження і тренування.

Жирна морська риба (лосось, скумбрія, оселедець) містить Омега-3. Її варто їсти 3 рази на тиждень, щоб організм отримував потрібні речовини для відновлення сил.

Горіхи (волоські, мигдаль, арахіс) - суперфуд, що швидко відновлює сили тіла й розуму.

40 г темного шоколаду містить теобромін, котрий забезпечує енергією. Але більше їсти не варто через калорійність.

Яйця, зокрема білок з вітамінами групи В, відновлюють сили і активують мозок.

Отже, додайте ці продукти до раціону, щоб природно й швидко набиратися сил та енергії.

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