Замерзло скло в машині: що у жодному разі не варто робити

З настанням зими власники автомобілів стикаються з низкою проблем, пов'язаних із погодними умовами. Однією з найпоширеніших проблем є замерзання та розтріскування лобового скла.

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Це може статися внаслідок різкого перепаду температур, накопичення льоду та снігу на склі, а також внаслідок механічних пошкоджень.

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Щоб уникнути розтріскування лобового скла взимку, експерт Браян Тернер у коментарі Driving сказав, що потрібно дотримуватися кількох простих правил.

Регулярно скидайте лід і сніг з лобового скла. Не допускайте накопичення великої кількості льоду, оскільки це може призвести до його розширення та утворення тріщин. Перед запуском склоочисників переконайтеся, що вони не прилипли до скла. Якщо щітки не можуть рухатися, не намагайтеся їх зрушити силою. Зачекайте, поки лід розтане. Не виливайте гарячу воду на лобове скло. Різкий перепад температур може призвести до розтріскування скла. Не включайте обігрів лобового скла на повну потужність. Це також може призвести до розтріскування скла. Не тріть лобове скло з натиском, зішкрібаючи лід. Це може пошкодити поверхню скла. Щоб не пошкодити автомобільне скло під час його очищення, не можна прогрівати вікна автомобіля феном.

Експерт додав, щоб уникнути появи тріщин на лобовому склі, також можна використовувати спеціальні засоби для захисту від морозу. Ці засоби створюють на поверхні скла тонку захисну плівку, яка перешкоджає утворенню льоду та налипанню снігу.

Будьте обережні на дорогах у зимовий період і дотримуйтеся правил безпеки.

Раніше експерти підказали, як автомобілісти можуть швидко очистити лобове скло від льоду.

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