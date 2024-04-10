Загадка для науковців: у Франції виявлено дивну доісторичну споруду і купу артефактів (фото)

В Марлієн, що у Франції, було знайдено споруду доісторичного періоду, що нагадує підкову. Це відкриття сталося в ході роботи дослідників з Французького національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP).

Археологічні дослідження в районі Марлієні, що знаходиться недалеко від Діжона, були ініційовані у зв’язку з планами збільшення гравійної копальні в долині Уш. На ділянці в 60 тисяч квадратних метрів було виявлено сліди присутності людини, що охоплюють період від неоліту до раннього залізного віку. Про це пише Arkeonews.

Серед значущих відкриттів – унікальний пам'ятник, який складений з трьох круглих огорож, одна з яких має форму підкови. В центрі комплексу розташований круглий майданчик діаметром у 11 метрів.

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Поруч з північної сторони розміщена підковоподібна загорода завдовжки 8 метрів, а з південної сторони – відкрита загорода. Наявність шару гравію у вмісті бокових огорож вказує на можливість існування частоколу.

Цей об’єкт не має аналогів у відомих археологічних знахідках, і його вік та призначення досі залишаються невідомими. Проте, виявлення крем’яних предметів поблизу може свідчити про те, що він належить до неолітичної епохи, яка почалася в Європі приблизно 7000 років тому. Зараз проводиться радіовуглецеве датування для точного встановлення віку цієї споруди.

У районі дослідження було виявлено предмети, що належать до періоду культури дзвоноподібних келихів, якій близько 4500 років. Знахідки включають сім крем'яних наконечників стріл, нарукавники лучника, крем'яне кресало та кинджал з мідного сплаву.

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Слід зауважити, що один з артефактів, нарукавник, містив сліди оксиду заліза, аналогічного піриту, який використовувався для добування вогню. Ці предмети можуть свідчити про давнє поховання, проте археологам не вдалося це підтвердити.

Важливою знахідкою стало також захоронення, яке датується 1500-1300 роками до нашої ери, з п’ятьма кам’яними конструкціями, одне з яких було герметично закрите. Велике поховання містило сліди ритуального вогнища, фрагменти кераміки та намисто з бурштину.

Не далеко від цього місця, приблизно в 400 метрах, було знайдено залишки шести кремацій залізного віку, деякі з яких містили в собі декоративні прикраси, включаючи кільця та браслети.

Нагадаємо, археологи знайшли в Помпеях будівельний майданчик часів Древнього Риму.

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