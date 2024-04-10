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Загадка для науковців: у Франції виявлено дивну доісторичну споруду і купу артефактів (фото)

Анастасія Крищук

Загадка для науковців: у Франції виявлено дивну доісторичну споруду і купу артефактів (фото)

В Марлієн, що у Франції, було знайдено споруду доісторичного періоду, що нагадує підкову. Це відкриття сталося в ході роботи дослідників з Французького національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP).

Археологічні дослідження в районі Марлієні, що знаходиться недалеко від Діжона, були ініційовані у зв’язку з планами збільшення гравійної копальні в долині Уш. На ділянці в 60 тисяч квадратних метрів було виявлено сліди присутності людини, що охоплюють період від неоліту до раннього залізного віку. Про це пише Arkeonews.

Серед значущих відкриттів – унікальний пам'ятник, який складений з трьох круглих огорож, одна з яких має форму підкови. В центрі комплексу розташований круглий майданчик діаметром у 11 метрів.

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Поруч з північної сторони розміщена підковоподібна загорода завдовжки 8 метрів, а з південної сторони – відкрита загорода. Наявність шару гравію у вмісті бокових огорож вказує на можливість існування частоколу.

Цей об’єкт не має аналогів у відомих археологічних знахідках, і його вік та призначення досі залишаються невідомими. Проте, виявлення крем’яних предметів поблизу може свідчити про те, що він належить до неолітичної епохи, яка почалася в Європі приблизно 7000 років тому. Зараз проводиться радіовуглецеве датування для точного встановлення віку цієї споруди.

Загадка для науковців: у Франції виявлено дивну доісторичну споруду і купу артефактів (фото)

У районі дослідження було виявлено предмети, що належать до періоду культури дзвоноподібних келихів, якій близько 4500 років. Знахідки включають сім крем'яних наконечників стріл, нарукавники лучника, крем'яне кресало та кинджал з мідного сплаву.

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Слід зауважити, що один з артефактів, нарукавник, містив сліди оксиду заліза, аналогічного піриту, який використовувався для добування вогню. Ці предмети можуть свідчити про давнє поховання, проте археологам не вдалося це підтвердити.

Загадка для науковців: у Франції виявлено дивну доісторичну споруду і купу артефактів (фото)

Важливою знахідкою стало також захоронення, яке датується 1500-1300 роками до нашої ери, з п’ятьма кам’яними конструкціями, одне з яких було герметично закрите. Велике поховання містило сліди ритуального вогнища, фрагменти кераміки та намисто з бурштину.

Не далеко від цього місця, приблизно в 400 метрах, було знайдено залишки шести кремацій залізного віку, деякі з яких містили в собі декоративні прикраси, включаючи кільця та браслети.

Нагадаємо, археологи знайшли в Помпеях будівельний майданчик часів Древнього Риму.

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