Завдання для найуважніших: знайдіть котика за 60 секунд

Розв'язування головоломок має численні переваги для когнітивного розвитку та психологічного добробуту. Подолання складних завдань викликає почуття досягнення і стимулює вироблення ендорфінів, покращуючи настрій.

Платформа Reddit пропонує цікаве випробування - знайти кота, що причаївся серед гілок дерева.

Існує ще одна захоплива головоломка на уважність: серед п'ятдесяти п'яти зображень вовка потрібно виявити одне, що суттєво відрізняється від решти.

Головоломка на пошук кота. Джерело: Reddit

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У нашому завданні кіт вибрався на заднє подвір'я і сховався у кроні. Ваше завдання - відшукати його серед зеленого листя.

Складність полягає в незвичному забарвленні тварини - вона не сіра і не коричнева. Її шерсть має калікове забарвлення, що складається з комбінації білих, сірих та рудих плям.

Готові перевірити свою спостережливість? Погляньте на зображення нижче і порівняйте з вашим припущенням.

Головоломка на пошук кота. Джерело: Reddit

Спробуйте також розв'язати головоломку з Гарварду, яка під силу лише 10% людей.

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