Головоломка з Гарварду, яка під силу лише 10% людей: спробуйте вирішити самі (фото)

В мережі з'явилась головоломка, яка, як стверджують користувачі, використовується на співбесідах для вступу до Гарвардського університету.

Хоча достеменно не відомо, чи це правда, сама математична задача, яку, як заявляється, не можуть розв'язати 90% людей, є досить цікавою, повідомляє Daily Mail.

Математична задача, яку пов'язують з Гарвардським університетом, вперше з'явилася в Інтернеті три роки тому. Нещодавно ця головоломка, яку нібито не можуть розв'язати 90% людей, знову набула популярності в соціальних мережах.

На зображенні представлено аркуш паперу, схожий на бланк Гарварду, на якому від руки написана математична задача. Видання Daily Mail звернулося до університету для підтвердження зв'язку цієї головоломки з навчальним закладом, але на момент публікації відповіді не надійшло.

Що ж написано в завданні? Воно звучить наступним чином: "У 7 чоловіків є 7 дружин, і кожен чоловік і кожна дружина мають 7 дітей. Яка загальна кількість людей?".

Відповіді у соціальних мережах варіюються від 21 до 448 осіб. Деякі користувачі стверджують, що загальна кількість досягає 700, хоча не пояснюють, чому саме така цифра.

Один з користувачів зазначив, що головоломка насправді є грою слів і існує кілька можливих рішень цієї задачі. Жодне з цих рішень не буде помилковим, якщо всі математичні обчислення правильні.

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Завдання звучить так: ''У 7 чоловіків є 7 дружин, і кожен чоловік і кожна дружина мають 7 дітей. Яка загальна кількість людей?''. Джерело: Daily Mail

Інший користувачів зауважив, що важливо, як саме трактувати питання. Якщо у кожного чоловіка є одна дружина, то правильна відповідь буде 63, але якщо у кожного чоловіка є 7 дружин, то відповідь складе 392. Здається, що основна ідея головоломки полягає саме в цій неоднозначності відповіді.

Уявімо, що є сім пар, тобто 7 чоловіків і 7 жінок, разом 14 осіб. Кожна пара має 7 дітей, отже, 7 помножити на 7 дорівнює 49 дітей. Додаючи до цього дорослих, отримуємо загалом 63 особи, як підрахував один з користувачів.

А тепер припустимо, що кожен чоловік має по сім дружин. Це означає, що є 49 дружин, які потрібно помножити на 7, що дорівнює 343. Додаючи до цього 7 чоловіків, отримуємо 350 осіб. Додаючи ще 49 дітей, отримаємо загалом 399 осіб.

Якщо кожна з 49 дружин має по семеро дітей, то разом буде 343 особи. Якщо ж кожен чоловік має по семеро дітей, то буде ще 49 дітей, що в загальному складе 392 особи.

Математичні задачі є корисними для розвитку мозку, оскільки вони стимулюють аналіз інформації та розгляд можливих відповідей з різних точок зору. Такі головоломки можуть виявити нестандартне мислення.

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