Навіщо полоскати волосся з оцтом: поради трихолога
Ополіскування волосся оцтом – це традиційний спосіб догляду за волоссям, який використовується вже багато століть. У ньому є багато переваг, які можуть бути корисні для людей з усіма типами волосся.
Це може допомогти збільшити обсяг волосся, захистити колір волосся, додати блиск, глибоко очистити волосся і полегшити розчісування волосся. Про це заявив Тоні Чаар, один з найавторитетніших трихологів Торонто, пише news24.
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Користь ополіскування волосся оцтом:
- Збільшує обсяг волосся. Оцет допомагає розгладити кутикулу волосся, що робить їх більш гладкими і блискучими. Це може візуально збільшити обсяг волосся.
- Захищає колір волосся. Оцет допомагає закрити лусочки кутикули волосся, що запобігає вимиванню пігменту з фарбованого волосся.
- Додає блиск волоссям. Оцет допомагає видалити залишки укладальних засобів і покращити відображення світла волоссям.
- Глибоко очищає волосся. Оцет може допомогти видалити забруднення і залишки шампуню з волосся.
- Полегшує розчісування волосся. Оцет допомагає розгладити кутикулу волосся, що робить їх більш гладкими і менш схильними до сплутування.
Як використовувати оцет для ополіскування волосся
Щоб використовувати оцет для ополіскування волосся, вам знадобляться:
- Оцет (яблучний або виноградний)
- Вода
Інструкції:
- Вимийте волосся шампунем як зазвичай.
- Ретельно змийте шампунь проточною водою.
- Налийте оцет у пляшку з розпилювачем.
- Розведіть оцет водою у співвідношенні 1:1.
- Розпиліть розчин оцту на волосся, від коренів до кінчиків.
- Дайте волоссю висохнути природним шляхом або злегка просушіть феном.
Поради:
- Використовуйте оцет для ополіскування волосся 1-2 рази на тиждень.
- Якщо у вас жирне волосся, ви можете збільшити частоту ополіскування до 3 разів на тиждень.
- Якщо у вас сухе волосся, ви можете зменшити частоту ополіскування до 1 разу на тиждень.
- Не використовуйте есенцію оцту для ополіскування волосся. Есенція оцту може бути дуже агресивною для волосся і шкіри голови.
- Якщо у вас чутлива шкіра голови, ви можете розбавити оцет водою у співвідношенні 1:2.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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