Для чого клеїти на вікна пінопласт: ви будете вражені

Хоча пінопласт виглядає непрезентабельно і при розриві неприємно скрипить, викидати його перед зимою не варто. Краще зробіть так: шматки покладіть у ємність, заллйте ацетоном і ретельно перемішайте. Так можна утеплити не лише дерев'яні рами, а й пластикові з щілинами.

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Про це пише ТСН.

Реакція почнеться миттєво - пінопласт перетвориться на речовину з консистенцією жуйки. Насправді ви отримаєте надійний герметик, яким за лічені хвилини можна закрити усі шпарини у вікнах та утеплити їх на зиму.

Чому може дути з пластикового вікна

З часом при тривалій експлуатації пластикових вікон з них може почати тягнути. Причини:

Нова рама може трохи перекошуватися, з'являються щілини.

Відбувається зношення важливих деталей, скажімо ущільнювача.

Несвоєчасний або відсутній догляд за пластиковими вікнами.

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Як утеплити вікна вдома кількома способами

Перш ніж починати, визначте місце, звідки тягне. Допоможе тактильний огляд або запалена свічка.

Ось дієві способи утеплення вікон:

Заклейте стики рам малярським скотчем.

Застосуйте на склі теплозберігальну плівку.

Закрийте щілини підручними матеріалами: тканиною, газетами.

Перед утепленням ретельно вимийте вікна, щоб впускати сонячне світло. Також знежирте поверхні, щоб матеріал краще тримався.

Нагадаємо, ми вже писали, як утеплити вікна за допомогою харчової плівки та фену.

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