Як утеплити вікна за допомогою харчової плівки та фену: корисний лайфхак

Взимку багато людей стикаються з проблемою високих рахунків за газ. Особливо це стосується тих, хто проживає в старих будинках з вікнами без подвійного склопакета.

Однак британська блогерка Надін Донелон знайшла спосіб економити на опаленні. Вона використовує харчову плівку, щоб заклеїти вікна у своїй квартирі.

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Донелон стверджує, що завдяки цьому вона не сплачує за газ вже два роки. Замість цього вона використовує інші способи зігрітися, наприклад, надягає теплі речі, накривається ковдрами та користується грілками. Щовечора вона також приймає гарячу ванну.

"Ми живемо в старій квартирі, тому це ідеальне рішення, щоб зберегти тепло. Єдиний недолік – проблема з провітрюванням. Тому ми заклеюємо лише деякі вікна, щоб мати можливість іноді запускати трохи свіжого повітря в приміщення", – каже блогерка.

Донелон вважає, що її метод економії є ефективним, але він не підходить для всіх. Наприклад, людям, які мають алергію на харчову плівку, слід уникати цього методу.

Ось деякі інші поради, які допоможуть вам економити на опаленні:

Регулярно перевіряйте, чи не виходить тепло з вашого будинку.

Замініть старі вікна на вікна з подвійним склопакетом.

Установіть термостат і регулюйте температуру в будинку відповідно до ваших потреб.

Перевіряйте, чи не працюють в будинку непотрібні електроприлади.

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