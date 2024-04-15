Для чого додавати горілку у фарш для котлет: секрет досвідчених господинь

Усі кулінари знають, що у фарш для котлет необхідно додати хліб, батон та яйця. Проте, використання горілки як добавки до фаршу є менш відомим, але цікавим прийомом.

Додавання алкоголю може здатися незвичним, але деякі кулінари стверджують, що це покращує смак та текстуру страви. Цей метод, який передавався з покоління в покоління, був популярний серед наших предків. Про це пише glamour.

Для надання фаршу особливої ніжності можна використовувати невелику кількість горілки. Це також додасть пухкості м’ясу. У такому разі в фарш вже не обов'язково класти яйця, хоча використання білого хліба, замоченого у молоці, залишається обов’язковим.

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Для курячого ж фаршу використання горілки не рекомендується, оскільки алкоголь може висушити й без того нежирне м’ясо.

Приготування котлет з додаванням горілки не відрізняється від традиційного методу: м’ясо перекручують разом з цибулею, додають замочений хліб, спеції та саму горілку. Потім котлети обсмажують з обох боків і тушкують до повної готовності.

Оптимальна пропорція – це 20-30 грамів горілки на кілограм фаршу.

Для більш вишуканого смаку можна спробувати додати у фарш трохи коньяку.

Крім того, алкоголь часто використовують не тільки у фарші, але й у приготуванні домашніх ковбас, оскільки він має дезінфекційні властивості та допомагає зберегти продукт свіжим на довший час.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як приготувати секретний "повітряний" фарш для ніжних та пишних котлет.

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