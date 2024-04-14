Не псуйте котлети: названо помилки, які допускають більшість кулінарів

Для багатьох котлети є однією з улюблених страв, адже вони радують своїм смаком та ідеально доповнюючи як обід, так і вечерю. Однак, іноді котлети не виходять м’якими та пухкими, як би нам хотілося.

Причиною цього є те, що часто кухарі припускаються трьох основних помилок, які призводять до жорсткості м'ясного виробу. Команда UAportal розповідає про них разом із Ukr.Media.

Існує кілька секретів для приготування бездоганних котлет, які здивують вас неперевершеним смаком та текстурою.

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Звертайте увагу на фарш

Використовуйте фарш з середнього або грубого помелу. Уникайте подвійного подрібнення або використання блендера, оскільки це може призвести до надмірної щільності та жорсткості фаршу.

Хліб – ваш союзник

Цей продукт багато хто ігнорує, адже вважає, щоб він лише здешевлює котлети. Хоча насправді хліб не тільки робить котлети більш пишними, але й додає ніжності та соковитості. Просто замочіть шматочок хліба в молоці, відіжміть та вмішайте у фарш.

У фарші не потрібне молоко

Вливання молока безпосередньо у фарш може зробити його занадто рідким, що ускладнить формування котлет та зробить їх твердими після приготування.

Слідуючи цим простим, але ефективним порадам, ви зможете приготувати котлети, які неодмінно здивують вас своєю текстурою та смаком.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як приготувати секретний "повітряний" фарш для ніжних та пишних котлет.

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