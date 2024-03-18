Забудьте про дебошира та хулігана: мовознавець підказав, як українською назвати зухвалу людину

Чимало людей використовують слова хуліган та дебошир на позначення зухвалих людей. Втім, в українській мові існують питомі відповідники.

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Мовознавці радять послуговуватися саме ними. Про це вчитель української мови Олександр Авраменко розповів для "Сніданку з 1+1".

"Дебошира ми запозичили з французької мови, а хулігана – з англійської. Але у нашій мові є свої слова, якими називають зухвалих людей, які порушують громадський порядок. І вони не менш колоритні", – зазначив він.

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Натомість Авраменко радить вживати слова: "бешкетник, шибеник, розбишака, задирака, заводіяка, шалапут, шибайголова, халамидник, паливода".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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