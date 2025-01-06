Забудете про ветеринара: названі породи собак із найкращим здоров'ям

Вибір породи собаки нерідко визначається не лише зовнішнім виглядом чи темпераментом, а й міцністю здоров’я тварини. Собаки з міцним здоров’ям – це не лише радість для власників, а й менші витрати на ветеринарні послуги.

Вибір породи залежить від ваших уподобань, способу життя та готовності до догляду. Фахівці дослідили тривалість життя різних порід і визначили, які з них рідше хворіють. Зокрема, дослідження показало, що великі породи мають вищий ризик захворювань через особливості генетики, тоді як маленькі собаки зазвичай живуть довше.

Серед варіантів – і мініатюрні пуделі, і витривалі хаскі, а також різноманітні метиси.

Біглі – активні довгожителі

Скільки живуть собаки породи бігль. Джерело: pexels.com

Біглі мають гарний нюх, природну кмітливість і добрий імунітет. Їхній середній вік життя становить 10-15 років. Єдиною проблемою можуть стати очі чи суглоби в похилому віці. Активність і любов до руху забезпечують їм чудову фізичну форму.

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Ґрейгаунд: швидкість і здоров’я

Який найшвидший собака у світі. Джерело: freepik.com

Швидкі та витривалі грейгаунди можуть похвалитися міцним здоров’ям і тривалістю життя 10-13 років. Проте власникам варто стежити за харчуванням цих собак, щоб уникнути проблем зі шлунком через особливості їхньої будови.

Пуделі – розумні та здорові

Як виглядає пес пудель. Джерело: pexels.com

Пуделі живуть у середньому 10-18 років. Вони відомі своєю кмітливістю і витривалістю. З віком у них можуть виникати проблеми із суглобами чи очима, але ці ризики мінімальні за умови належного догляду.

Басенджі: спокій і атлетизм

Яка собака не гавкає. Джерело: pexels.com

Басенджі – спокійні, але водночас енергійні собаки. Вони живуть 13-14 років і майже не мають генетичних захворювань. Лише у поодиноких випадках можуть виникнути проблеми з гіпотиреозом.

Бордер-колі – слухняні інтелектуали

Яку породу собак використовують люди для випасання овець. Джерело: pexels.com

Ці собаки не лише легко навчаються, а й мають тривалий життєвий цикл – до 15 років. Власникам бордер-колі варто слідкувати за можливими проблемами з епілепсією та глухотою у старшому віці.

Хаскі – витривалість і сила

Скільки років живуть хаскі. Джерело: pexels.com

Хаскі – активні та витривалі собаки з чудовим здоров’ям. Вони живуть 12-16 років, але можуть мати генетичну схильність до проблем із суглобами та очима. Ці недоліки селекціонери поступово усувають.

Змішані породи – міцний імунітет

Що таке метис собаки. Джерело: pexels.com

Метиси, народжені від схрещення різних порід, часто мають меншу схильність до генетичних захворювань. Завдяки різноманітному генофонду вони є витривалими та здоровими, хоча кожен випадок вимагає індивідуального підходу.

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