Мовознавець підказав, як українською правильно перекласти 'всплывающее окно'

Чимало людей не знають, як правильно сказати українською "всплывающее окно". Йдеться про віконце, яке виникає під час натискання у комп'ютері.

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Для цього терміну існує український вислів. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Колись за комп'ютером працювали здебільшого "айтівці". Так-так, не "айтішники", а саме "айтівці". То сьогодні ним користуються всі. У мене часто запитують, як українською називається "всплывающее окно", – сказав він.

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Авраменко вказав, що правильно українською буде сказати "вигулькове вікно".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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