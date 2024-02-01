Мовознавець пояснив популярну помилку: Коли правильно "брати", а коли "приймати"
Чимало людей припускаються помилок у мовленні. Зокрема, можна почути, як плутають слова "брати" та "приймати".
Наприклад, поширеною помилкою є вираз "приймати участь". Мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1" розповів, як правильно.
"Приймати" можна пологи у пологовому будинку. Або ж у партію "приймають". А участь "беруть", – зазначив він.
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Авраменко закликав запам'ятати стійку сполуку слів: "брати участь", або "взяти участь".
"Насамкінець лише додам, дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно", – резюмував мовознавець.
Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".
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