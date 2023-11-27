Мовознавець пояснив, як правильно писати назви соцмереж українською: чимало людей помиляються

Чимало людей плутаються, як правильно вживати назви соціальних мереж З лапками чи без них, з великої букви чи малої?

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Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як правильно писати назви соціальних мереж. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Друзі, запам'ятайте, назви соцмереж та пошукових систем пишемо з малої букви та без лапок. Наприклад, фейсбук, вікіпедія, вайбер, інстаграм, ютуб, гугл", – зазначив він.

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Водночас, якщо з назвою є родове слово, тоді правильно писати з великої літери і в лапках. Наприклад, соціальна мережа "Фейсбук", пошукова система "Гугл".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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