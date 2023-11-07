Мовознавець пояснив, як правильно перекласти українською 'предупредить болезнь'

Українці у розмовній мові часто вдаються до русизмів, коли перекладають російські фрази. Зокрема, це стосується вислову "предупредить болезнь".

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Варіант "попередити хворобу" неправильний, адже хворобу неможливо "попередити". Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

За його словами, "попередити" – означає наперед сповістити кого-небудь про щось, повідомити про щось, застерегти.

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"А тепер скажіть, чи можна хворобу сповістити, чи щось повідомити небезпеці? "Хворобо, я тебе попереджаю – не смій вражати нові ділянки тіла"? Ага, так нас хвороба і почула й сама себе ліквідувала", – вказав мовознавець.

Авраменко додав, що правильно українською буде казати "запобігти хворобі". Це стосується також фрази "предупредить опасность" – "запобігти небезпеці".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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