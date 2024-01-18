Мовознавець пояснив, як українською правильно писати 'online': Разом чи через дефіс

У сучасному світі більшість подій відбувається у мережі інтернет, тобто онлайн. Однак чимало людей вагаються, як правильно писати це слово – разом чи через дефіс.

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Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як правильно буде писати це слово у різних випадках. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"З дефісом пишемо лише слова, які можуть самостійно вживатися. Наприклад, "бізнес-план", "піар-акція", – зазначив він.

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Авраменко додав, що слів "лайн" та "он" в українській мові немає, тому "онлайн" правильно писати разом.

"Слово онлайн і наступний іменник пишемо з дефісом. Наприклад, "онлайн-трансляція", "онлайн-режим". А після іменника – окремо", – вказав мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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