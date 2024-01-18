Мовознавець пояснив, як українською правильно писати "online": Разом чи через дефіс
У сучасному світі більшість подій відбувається у мережі інтернет, тобто онлайн. Однак чимало людей вагаються, як правильно писати це слово – разом чи через дефіс.
Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як правильно буде писати це слово у різних випадках. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".
"З дефісом пишемо лише слова, які можуть самостійно вживатися. Наприклад, "бізнес-план", "піар-акція", – зазначив він.
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Авраменко додав, що слів "лайн" та "он" в українській мові немає, тому "онлайн" правильно писати разом.
"Слово онлайн і наступний іменник пишемо з дефісом. Наприклад, "онлайн-трансляція", "онлайн-режим". А після іменника – окремо", – вказав мовознавець.
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