Мовознавець пояснив, що значить слово 'манівці': колоритні українські слова

В українській мові існує колоритне слово "манівці". Однак чимало людей не знають, що воно означає, та як правильно його використовувати.

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Вчитель української мови Олександр Авраменко пояснив значення цього слова та навів приклади, де його можна застосовувати. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Не всі знають, що означає слово "манівець". Його здебільшого вживають у множині: "манівці" – це не прямий, а окружний, обхідний шлях. Тобто, можна йти кудись навпростець, а можна "манівцями", – пояснив мовознавець.

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Авраменко додав, що з цим словом в українській мові є декілька фразеологізмів. Зокрема, "говорити манівцями" – говорити натяками. Своєю чергою "іти манівцями", або "збитися на манівці" означає неправильно діяти, зійти з правильної дороги.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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