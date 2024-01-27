Мовознавець назвав основні правила, коли варто писати розділовий знак '/'

З 2019 року, коли в українському правописі відбулися зміни, скісна риска набула статусу розділового знака. Правил використання декілька, але є основні.

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Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, коли правильно використовувати цей розділовий знак. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Перше: між однорідними членами речення. Тобто, словами, що відповідають на однакове питання. Наприклад, тенденції до ускладнення/спрощення візової політики", – зазначив він.

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Також скісну риску варто ставити між сполучниками і та або у випадку позначення одного з варіантів. Наприклад, порушення авторського і/або суміжних прав.

"Третє правило: в усталених скороченнях типу р/р, п/в, км/год та інших", – додав Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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