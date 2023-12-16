Яскраве поєднання смаків: рецепт цитрусового джему зі спеціями

В цьому цитрусовому джемі за рецептом від Shuba поєднуються свіжі ноткаи апельсина, мандарина і грейпфрута і огортаючи теплими прянощами чебрецю, кориці й анісу. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти:

Апельсин – 3 шт.

Мандарини – 8 шт.

Грейпфрут – 1 шт.

Цукор – 400 г

Чебрець, гілочка – 2 шт.

Кориця, палички – 1 шт.

Зірчастий аніс – 1 шт.

Пектин – 25 г

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Спосіб приготування:

Зніміть з апельсинів і мандаринів цедру, не зачіпаючи білу плівку, подрібніть ножем і залийте кип’ятком на 10 хвилин. Після цього відкиньте на сито.

Очистіть цитрусові від білих плівок, розберіть їх на часточки та пюруйте за допомогою блендера. Потім доведіть масу до кипіння.

Пектин та 2 ст. л. цукру змішайте, додайте до цитрусових, перемішайте і доведіть до кипіння. Додайте решту цукру, цедру, паличку кориці, зірочку анісу і гілочки чебрецю.

Після того, як суміш закипить, варіть ще 5 хвилин. Дістаньте з джему спеції, розлийте його в сухі банки і закрийте кришками. Зберігайте в холодильнику.

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