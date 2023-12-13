Зробить випічку неймовірною: Як приготувати гарбузові цукати

Цукати з гарбуза – оригінальна альтернатива класичним фруктовим цукатам та родзинкам для випічки. Ось простий метод, який дозволяє зробити цей смачний десерт вдома.

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Цей домашній рецепт, яким поділились на сайті prostoway, дозволяє насолоджуватися ароматними та смачними цукатами з гарбуза у вашій улюбленій випічці.

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Інгредієнти:

Гарбуз – 2 кг;

Вода – 1 л;

Цукор – 800 г;

Кориця – 1 ч.л.;

Імбир – 1 ч.л.

Приготування:

З гарбуза зніміть шкірку та очистіть середину. Наріжте гарбуз на кубики та помістіть їх у каструлю. Додайте до гарбуза за смаком корицю та імбир, а потім влити воду та додати цукор. Поставте каструлю на середній вогонь та доведіть до кипіння. Після закипання гарбуз варіть протягом 30 хвилин. Зніміть з вогню та залиште охолоджуватися. Розложіть гарбузові кубики на деко з пергаментом. Помістіть у передогріту духовку при температурі 70-80 градусів. Увімкніть режим конвекції та сушіть протягом 6 годин. Регулярно перевіряйте цукати кожні 2 години, щоб вони не пересохли. Після готування охолодіть їх та пересипте в скляну банку для зберігання.

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