Ви його точно захочете зробити цього літа: полуничний манікюр, який в тренді

Кендалл Дженнер, як одна з найвпливовіших моделей сучасності, неодноразово доводила, що її стиль є візитною карткою. Цього літа вона знову підкорила серця шанувальників модною новинкою – простим, але водночас ефектним манікюром. Про це пише Радіотрек.

Червоний манікюр в новому виконанні

Образ, який Кендалл продемонструвала в Instagram, став справжньою сенсацією. Яскравий червоний колір нігтів ідеально доповнив її стильний образ, що складався з яскравого блейзера та купальника. Модель обрала класичну квадратну форму нігтів, яка надає манікюру вишуканості та елегантності.

Червоний колір завжди асоціюється з пристрастю, енергією та впевненістю в собі. Саме ці якості і хотіла підкреслити Кендалл Дженнер своїм образом. Крім того, червоний колір є універсальним і підходить до будь-якого типу шкіри та кольору волосся.

Манікюр Кендалл Дженнер довів, що мода може бути простою і водночас ефектною. Червоний колір нігтів став справжнім хітом цього літа і надовго залишиться в тренді. Якщо ви хочете виглядати стильно і впевнено, обов'язково спробуйте цей трендовий манікюр.

Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".

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