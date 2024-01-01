Січень почався з потужної магнітної бурі: як уберегтися

Новий рік почався з чотирибального магнітного шторму. З 1 по 2 січня включно на Землі триватимуть геомагнітні удари "помаранчевого рівня".

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За даними Meteoagent, наступні магнітні бурі силою у три бали мають відбутися з 8 по 10 січня, їхня потужність маловідчутна для метеозалежних та людей з хронічними захворюваннями.

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Ще низка геомагнітних штормів небезпечного рівня очікується 23-24 та 26 січня, їхня потужність становитиме 4 бали.

Варто зазначити, що графік геомагнітних штормів може змінюватися в залежності від космічної погоди, а саме – інтенсивності спалахів на Сонці.

Коли магнітні бурі у січні 2024

Як пережити магнітні бурі

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, особливо на метеозалежних. У період потужних геомагнітних коливань населення Землі може відчувати: головний біль, запаморочення, прискорене серцебиття, слабкість, втому. Може загостритися хронічні хвороби.

Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів, зверніться до лікаря.

Фахівці радять у період магнітних бур дотримуватися здорового способу життя. Не варто вживати шкідливу їжу, пити каву чи алкогольні напої.

Також варто зменшити фізичні та розумові навантаження. Краще за все у ці дні гуляти на свіжому повітрі та вживати більше рідини. Включайте у свій раціон більше сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів та риби.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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