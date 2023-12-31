Стане гірше: дві потужні магнітні бурі очікуються вже скоро

Новий 2024 рік почнеться з чотирибального геомагнітного шторму. Бурі помаранчевого рівня триватимуть 1 та 2 січня.

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За даними Meteoagent, потім настане "період тиші", який продовжиться до 8 січня, а з 8 по 10 січня можливі незначні магнітні бурі силою у три бали.

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Наступні геомагнітні шторми небезпечного рівня очікуються 23-24 та 26 січня, їхня сила становитиме 4 бали.

Варто зазначити, що графік геомагнітних штормів може змінюватися в залежності від поведінки Сонця.

Прогноз магнітних бур січень 2024

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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