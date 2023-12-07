Спричиняють хвороби та загибель: у горщики з яких матеріалів не можна висаджувати рослини

Не всі кашпо для рослин однаково якісні та підходять для висаджування рослин, повідомляє Ukr.Media. Прозорі ємності із скла або пластику виглядають красиво, але на практиці їх найкраще використовувати тільки для орхідей, де корені беруть участь у фотосинтезі. У інших випадках вони часто зеленіють від водоростей, а відсутність дренажних отворів створює незручності.

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Металеві горщики негативно впливають на стан квітів на південних підвіконнях, оскільки сонце нагріває їх, роблячи коріння занадто гарячим.

Глиняні горщики можуть бути невдалим вибором для рослин з чутливою кореневою системою, оскільки теракотові горщики швидко випаровують вологу та можуть призвести до загибелі фіалок або спатифілумів внаслідок протягів.

Ємності для кількох рослин виглядають ефектно, але на практиці це може бути непрактичним. По-перше, будь-які захворювання можуть швидко поширюватися, а по-друге, різні режими поливу можуть стати проблемою для різних видів рослин, таких як заміокулькас та диффенбахія.

Нагадаємо, ми вже писали, як удобрювати кімнатні рослини за допомогою рису.

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