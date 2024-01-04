Виводить на новий рівень: Який продукт ідеально доповнює салати з пекінською капустою

Салат із пекінської капусти – це універсальна страва, яка підходить для будь-якого випадку. Його можна приготувати з різними інгредієнтами, але одним із найсмачніших варіантів є салат із пекінської капусти, шинки та сухариків.

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Для салату можна використовувати будь-яку шинку на свій смак, пише politeka.net. Якщо ви хочете, щоб салат був більш пікантним, можете додати в нього трохи меленого перцю або паприки. Сухарі можна використовувати будь-які, але найкраще підійдуть сухарики зі смаком бекону або овочів.

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Інгредієнти:

Пекінська капуста – 1 голова

Шинка – 200 г

Томат – 2 шт.

Сир твердий – 50 г

Часник – 2 зубчики

Майонез – 2 ст. л.

Сухарі – 100 г

Приготування:

Пекінську капусту нарізаємо тонкою соломкою. Шинку нарізаємо шматочками середнього розміру. Томат нарізаємо кубиками. Сир натираємо на дрібній тертці. Часник дрібно нарізаємо або пропускаємо через прес. У мисці змішуємо капусту, шинку, томат, сир і часник. Заправляємо салат майонезом і перемішуємо. Посипаємо салат сухариками.

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