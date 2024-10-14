Висушують ґрунт і руйнують фундамент: які дерева не можна садити біля будинку

Жоден двір не обходиться без дерев, адже вони прикрашають територію та забезпечують прохолоду в спекотні дні. Однак не всі види дерев варто садити поблизу будинку, оскільки їхнє коріння при розростанні може пошкодити навіть найміцніший фундамент.

Це стається через те, що рослинам може бракувати вологи, і вони починають рости під будівлею в пошуках води та поживних речовин. Команда UAportal спільно з ТСН розповідає, які дерева краще не саджати поруч із будинком, щоб уникнути руйнування фундаменту та пересихання ґрунту.

Дуб, великі види верби, в'яз і клен мають сильну кореневу систему, яка може пошкодити фундамент, якщо висадити їх близько до будинку. З часом це може призвести до утворення тріщин на стінах.

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Сосна також не підходить для посадки поблизу інших рослин, оскільки в її тіні вони не зможуть рости. Опадання хвої з часом робить ґрунт непридатним навіть для трави, тому доведеться забути про клумби та інші насадження біля дому.

Тополя. Не рекомендується садити це дерево на подвір'ї, оскільки його стовбур доволі ламкий. Під час бурі або сильного вітру гілки можуть ламатися і пошкодити дах будинку або інші споруди. Крім того, пух тополі, який вона утворює, є потужним алергеном і може викликати небажані реакції у домочадців.

Береза. Це дерево дуже вологолюбне, через що сильно висушує ґрунт навколо. У місцях, де росте береза, інші рослини погано розвиваються і можуть хворіти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які дерева варто посадити біля будинку.

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